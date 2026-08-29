Gus de la Paz

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Alumnas del Club Hércules, en A Coruña, practican técnicas de defensa personal

Una falsa creencia rodea a la defensa personal. Contrariamente a lo que se suele pensar, en este tipo de prácticas es casi más necesario el entrenamiento mental que el físico; resultan más útiles las herramientas de evasión que las de enfrentamiento directo; el control anímico que el corporal. Apuntarse a clases donde aprender estas técnicas se presenta como una valiosa enseñanza, no solo para aquellas personas que sufrieran algún tipo de abuso, sino para cualquier interesada en dominar situaciones de riesgo. En A Coruña cada vez son más los locales que ofrecen cursos de defensa personal, ya sea en grupos exclusivamente femeninos o mixtos.