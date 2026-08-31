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El parque de Santa Margarita estrena caminos, zonas verdes y nuevo mobiliario urbano

El parque de Santa Margarita finaliza sus obras de renovación en diferentes ámbitos, desde el pavimento a la repoblación o la limpieza, y estrena nuevas instalaciones después de una puesta a punto en este "pulmón verde da Coruña", como lo calificó la alcaldesa Inés Rey durante la presentación. Las intervenciones, con valor de cerca de 795.000 euros, abordaron cuestiones de movilidad y accesibilidad, renovación del entorno y actualización de servicios como rutas o señalización. Los trabajos sobre este espacio público, que comenzaron en enero de 2026, han tenido lugar a un año de celebrar su cincuenta aniversario, desde su inauguración en 1977, según señala el Ayuntamiento.