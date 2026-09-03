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A Coruña amanece cubierta en un manto de niebla

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A Coruña amanece cubierta en un manto de niebla

RAC

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La espesa niebla con la que ha amanecido este jueves A Coruña ha provocado nuevos desvíos en el aeropuerto de Alvedro a causa de las condiciones adversas para el aterrizaje de tres vuelos procedentes de Madrid y Barcelona. La previsión meteorológica indica que las nieblas matinales se irán retirando para dar paso a una jornada de cielos despejados y subida de temperaturas. Más información

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