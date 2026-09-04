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A revisión el árbol del que se desprendió una rama sobre las terrazas de la plaza de España de A Coruña

A revisión el árbol del que se desprendió una rama sobre las terrazas de la plaza de España de A Coruña

Carlos Pardellas

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A revisión el árbol del que se desprendió una rama sobre las terrazas de la plaza de España de A Coruña

Carlos Pardellas

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Técnicos municipales han acudido en la mañana de este viernes a la plaza de España tras el susto sufrido por la caída de una rama sobre las terrazas de la zona. Los estudios realizados para valorar el estado del ejemplar, de grandes dimensiones, determinarán si será necesario tomar medidas, según explican fuentes municipales. Más información

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