Jon Batiste se ha coronado en la última edición de premios Grammy con cinco premios, de los once a los que estaba nominado, por su álbum 'We Are'. Entre ellos, el de mejor álbum, mejor vídeo musical por 'Freedom' y el de mejor banda sonora. El otro nombre que más ha sonado en esta nueva edición ha sido el de Olivia Rodrigo, que se confirma como una de las nuevas revelaciones acumulando tres premios: mejor nueva artista, mejor álbum pop y mejor interprete pop.