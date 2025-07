Los Backstreet Boys debutaron este verano en la vanguardista Esfera de Las Vegas, marcando un hito como la primera boy band en protagonizar una residencia en este colosal recinto. Bajo el nombre de "Into the Millennium", la serie de conciertos originalmente contemplaba nueve fechas en julio, pero ante la abrumadora demanda, se sumaron 12 presentaciones adicionales, totalizando 21 funciones. Este despliegue posiciona a la banda como uno de los actos más exitosos de la temporada en la ciudad del entretenimiento.

La experiencia va mucho más allá de lo musical. El espectáculo combina los clásicos del grupo, como "I Want It That Way" y "Larger Than Life", con una producción visual envolvente que aprovecha al máximo las capacidades de la Esfera: una pantalla LED de ultra alta resolución y un sistema de sonido tridimensional con más de 160.000 altavoces. Según los organizadores, el resultado es un espectáculo “más grande que la vida”, que sumerge al público en un viaje sensorial único. Además, los asistentes pueden disfrutar de actividades paralelas como tiendas temáticas, after parties y experiencias VIP gracias a la tecnología Vibee.

Los miembros de la banda expresaron su emoción tras el estreno, compartiendo mensajes de gratitud en redes sociales. AJ McLean describió el proyecto como “una segunda vida artística” y destacó el orgullo de ver su música representada con un nivel técnico tan ambicioso.