Secciones

Es noticia
Retrasos y cancelaciones de trenes en A Coruña por la huelgaRescate de Salvamento Marítimo a 30 millas de A CoruñaDías das Letras Galegas: así reivindicará a RAG a Begoña CaamañoSin sanciones por el abandono de la cárcel de A CoruñaCrece la población menor de 16 en el área de A CoruñaZara en la Super Bowl
instagramlinkedin
El momento que nadie esperaba de la Super Bowl: Bad Bunny y Lady Gaga bailando salsa

El momento que nadie esperaba de la Super Bowl: Bad Bunny y Lady Gaga bailando salsa

Sara Fernández

El momento que nadie esperaba de la Super Bowl: Bad Bunny y Lady Gaga bailando salsa

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Bad Bunny convirtió el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en una auténtica celebración de la música y la cultura latina, marcando historia como el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el 'show' en solitario. Con un escenario inspirado en Puerto Rico y una puesta en escena llena de ritmo y color, el puertorriqueño interpretó sus grandes éxitos como 'Tití me preguntó', 'Yo perreo sola' y 'DTMF' frente a más de 300 millones de espectadores. La actuación, íntegramente en español, no solo fue un despliegue musical, sino también un símbolo de identidad cultural y unidad, culminando con un mensaje de amor y fraternidad para todos los pueblos del continente.

TEMAS

Tracking Pixel Contents