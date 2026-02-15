PI STUDIO

Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

Un grafiti del artista Alberto León en el centro de Barcelona reivindica la paz frente al presidente estadounidense Donad Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE).