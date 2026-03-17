Sara Fernández

Todos los detalles que debes saber sobre Lux Tour, la nueva gira de Rosalía

Parece una broma, un guiño o una casualidad, pero tras las polémicas palabras de Timothée Chalamet despreciendo por viejunos al ballet y la ópera, llega Rosalía y le da tremendo zasca elevando el ballet clásico a un momento sacro y místico en la apertura de su primer concierto de la gira 'Lux Tour', celebrado anoche en Lyon (Francia). Convertida en delicada bailarina. Así se ha presentado sobre el escenario la diva catalana. No ha sido un gesto casual, sino el inicio de una evolución visual muy definida, que ha recorrido todo el espectáculo: del ballet y lo sacro a lo cortesano y lo rave.