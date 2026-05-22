Lucía Feijoo Viera

Penélope Cruz revela el momento más “surrealista” del rodaje de ‘La bola negra’: “No me desmayé de milagro”

La actriz española Penélope Cruz rodó parte de sus escenas en 'La bola negra', la cinta de Javier Calvo y Javier Ambrossi que aspira a la Palma de Oro del Festival de Cannes, pensando que podía tener un aneurisma cerebral, aunque el médico le aseguró que podía seguir trabajando. "Empecé a llorar", compartió la intérprete en una rueda de prensa junto al resto del equipo de la cinta, que fue estrenada anoche en la alfombra roja del Palacio de Festivales con una ovación de más de 15 minutos al final de la proyección (una de las más largas de la historia del certamen francés).