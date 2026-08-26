Sara Fernández

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Quién fue Dolly Parton, el icono del country que ha muerto a los 80 años

Sara Fernández PI STUDIO

Fue la gran señora del country sobre todas las cosas, si bien Dolly Parton manifestó poderes para trascender esa categoría (que no es menor) y ejercer de personalidad de la cultura pop, icono del ‘entertainment’, mujer de negocios, actriz con varios papeles de impacto y figura filantrópica, comprometida con causas como el fomento de lectura en la población infantil.