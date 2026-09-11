¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Silvio Rodríguez e Uxía homenaxean a Begoña Caamaño coa canción 'O teu nome é bandeira'
Foi amigo persoal de Begoña Caamaño, á que coñeceu nunha das súas visitas a Cuba, e non deixou pasar a oportunidade de participar nunha homenaxe como a que lle tributa Uxía desde Arousa. O cantautor cubano Silvio Rodríguez canta por primeira vez en galego para lembrar á poetisa que recibiu este ano o Día das Letras Galegas co tema «O teu nome é bandeira». Más información