El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, analizó el empate cosechado en Girona, en un partido que acabó 2-2 pero que, según el técnico, “podría haber pasado cualquier cosa”. "El partido en general ha tenido muchas alternativas y distintas fases. Podía haber pasado cualquier cosa. Los dos penaltis son decisivos porque los dos goles del Girona vienen de ahí. Son dos acciones que a nosotros nos han explicado que no son penalti. Tuvimos una reunión con el Comité y nos explicaron que las manos que fuesen intrascendentes, en las que el balón no iba a portería, no se iban a pitar. Los penaltis dudosos o penaltitos que el árbitro ya hubiese arbitrado, tampoco se iban a pitar. Nos han pitado los dos y ya está", se quejó.Por su parte, el entrenador del Girona, Míchel Sánchez terminó contento y valoró en positivo el punto sumado: "El partido ha tenido muchas alternativas. Lo mejor y lo peor lo hemos hecho nosotros. Hemos cometido errores groseros y defender eso contra un equipo como el Rayo tiene complejidad", afirmó el técnico.