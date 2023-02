El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha referido hoy a las declaraciones de Javier Tebas exigiendo su dimisión por el 'caso Negreira' y ha asegurado que no le va a dar el gusto. "Se ha sacado la careta, sigue con su fobia al Barça. Ahora sé que no perdona que el Barça no haya suscrito el acuerdo con CVC ni que estemos en la Superliga. Conmigo como presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia ya hora manifiesta su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto porque el FC Barcelona es de sus socios y sus socias", ha dicho desde el césped del Camp Nou. En este sentido, ha explicado que durante su primer mandato como presidente del club el servicio de "consultoría técnica arbitral y de jugadores de categorías inferiores" estaba externalizado. "Ni poníamos sociedades por el medio ni nada de los que ha venido saliendo. Pagábamos a quienes prestaban los servicios en base a una factura y su soporte documental y audiovisual correspondiente...No permitiremos que algunos intenten embrutecer la historia esplendorosa del FC Barcelona", ha enfatizado.