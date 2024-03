La regatista estadounidense Cole Brauer ha llegado al puerto de A Coruña este jueves 7 de marzo tras completar una travesía de 130 días alrededor del mundo en su barco 'First Light'. En la víspera del 8-M, la deportista ha declarado: "Creo que las mujeres son realmente poderosas. Creo que es una falta de entendimiento cuando se dice que una mujer es poderosa y el hombre se pone a la defensiva. No tiene que ser así. Creo que ambos podemos estar al mismo nivel y no tenemos que luchar por el poder, que podemos estar en el mismo escalón. Cole Brauer también ha comentado: "Mis padres no son regatistas y no entienden este mundo. Creo que ahora ya lo entienden porque se ha vuelto como un fenómeno mundial y han llegado a entender qué es lo que estaba intentando hacer. Pero al principio ellos pensaban que yo estaba loca.

Todos los días estaba en contacto con ellos y hablaba por FaceTime con mi madre, me aseguré de seguir en contacto porque estamos muy unidas. He crecido con modelos de mujeres fuertes a mi lado y cuando pasa eso, permanecéis unidas".