El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha elogiado este domingo la capacidad de reacción de los suyos para cambiar el guion de la final en Wembley ante el Dortmund y conquistar la Decimoquinta. En la rueda de prensa tras el partido, el técnico italiano ha felicitado a sus jugadores por toda la temporada y en especial a Toni Kroos, que se retira del club blanco. "Ha terminado en lo más alto, más alto no es posible terminar, ha tenido huevos para acabar, está muy contento, es una leyenda de este club, creo que todos los madridistas se lo agradecen, no sólo a nivel de juego, la actitud, la seriedad, la profesionalidad... Nunca ha fallado un día Toni Kroos en estos diez años que ha jugado para el Real Madrid, le he dicho 'esperamos, si tú cambias de idea, estamos aquí'''.