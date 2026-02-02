Atlas News

Alcaraz celebra su victoria en el Open de Australia posando con el trofeo

Carlos Alcaraz ha celebrado en Melbourne su victoria en el Open de Australia posando con el trofeo del torneo, tras convertirse en el tenista más joven en lograr el Grand Slam. El español, de 22 años, derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final disputada en el Rod Laver Arena, logrando su primer título en Australia y el séptimo de Grand Slam. Alcaraz ha dejado claro que ya piensa en su próximo gran objetivo y no ha querido desvelar el tatuaje con el que recordará este triunfo.