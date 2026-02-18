Atlas News

Clamor en el vestuario madridista contra Prestianni: “No merece jugar más la Champions”

La victoria del Real Madrid en Lisboa por 0-1 contra el Benfica, en partido de Champions League, quedó empañada por un incidente racista denunciado por Vinicius. Según el brasileño, el jugador benfiquista Prestianni, le llamó “mono” justo antes de reiniciarse el juego tras el gol del jugador del Real Madrid, lo que motivó que se quejara al árbitro y se aplicara el protocolo contra el racismo, suspendiéndose el encuentro durante unos minutos mientras Vinicius amagaba con irse del campo. Finalmente, el partido continuó con normalidad, pero al final del mismo el vestuario madridista fue claro en su apoyo a su compañero y en denunciar la supuesta actitud racista de Prestianni. Más información