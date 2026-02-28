Rally A Coruña: recorrido por la comarca
El recorrido de este sábado incluye tramos que discurren por Betanzos, Coirós, Aranga, Oza-Cesuras, Cerceda, A Laracha y Culleredo para finalizar en O Parrote, donde se celebra la ceremonia con los vencedores.
