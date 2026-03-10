Secciones

Es noticia
Las pruebas contra la presunta asesina de una anciana en MonelosEl parque del Observatorio ya es una realidadMundial 2030: Louzán pasa revista a la candidatura de RiazorLas herencias en vida se disparan por la crisis de la viviendaEl Montecarlo de A Gaiteira, un punto de encuentro vecinalLos coruñeses cambian sus vacaciones por la guerra en IránGuerra en Irán: minuto a minuto
instagramlinkedin
Guardiola bromea sobre el viaje de Mbappé a París: “No se fue solo”

Guardiola bromea sobre el viaje de Mbappé a París: “No se fue solo”

Lucía Feijoo Viera

Guardiola bromea sobre el viaje de Mbappé a París: “No se fue solo”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Pep Guardiola compareció por quinto año consecutivo como técnico visitante en una rueda de prensa previa en el Bernabéu en Champions. Después de ganar en diciembre en la fase de liguilla, los citizens se medirán al Real Madrid en los octavos de esta edición. El catalán se mostró relajado, hablador y socarrón en una sala de prensa llena de periodistas a los que comienza a reconocer después de tantos enfrentamientos con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents