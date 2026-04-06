Secciones

Es noticia
Permiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaRescatado un cadáver junto a la DársenaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin
Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

Lucía Feijoo Viera

Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, compareció en sala de prensa en la previa del partido ante el Bayern, y habló sobre los problemas que tuvo con el anterior entrenador, Xabi Alonso: "La etapa con Xabi ha sido un momento difícil porque jugaba pocos minutos, fue una etapa de aprendizaje, me han ayudado mucho y he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una conexión maravillosa, muy especial y me ha dado una gran confianza como ocurrió con Ancelotti y estoy preparado para darlo todo por él y por este club", ha afirmado. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents