Secciones

Es noticia
Así es el plan para que los taxis de A Coruña operen en toda la comarcaTraslado de la parada de buses de EntrejardinesAsí es la redistribución de los edificios de Monte MeroRecta final de temporada: las claves del calendario del DeportivoSanción al poblado navideño de María PitaConfirmado el archivo de la denuncia contra el exconselleiro Alfonso VillaresAsí es el nuevo mapa de la 'Ruta 66' que llega a A Coruña
instagramlinkedin
Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Arbeloa: “Si hay un equipo que puede ganar en Munich, es el Real Madrid”

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Bayern de Munich se impuso ayer en el partido de ida de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid (1-2). Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa aseguraba que si hay un equipo que puede ganar en Munich es el Real Madrid aunque reconocía que no va a ser fácil. Por su parte, el técnico de Bayern, Vincent Kompany, reconocía la calidad de los jugadores del Real Madrid aunque destacaba que su equipo es también peligroso y buscará pasar la eliminatoria.

TEMAS

Tracking Pixel Contents