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La llegada de Joan Laporta a Luz de Gas para celebrar el título

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Joan Laporta fue uno de los protagonistas de la fiesta del Fútbol Club Barcelona tras la conquista de LaLiga 2025/26. El presidente del FC Barcelona eligió Luz de Gas, escenario habitual de sus grandes noches, para celebrar la vigésimo novena Liga del club. La entrada de Laporta al emblemático local de la noche barcelonesa estuvo cargada de simbolismo. 

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