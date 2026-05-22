Secciones

Es noticia
El Supremo tumba el registro único de pisos turísticos del GobiernoLa Xunta abre la puerta a reducir pisos en el Parque de OzaSolo el 27% de plazas para mayores están en residencias públicasReal Valladolid, amenaza pasada y presente para el DéporQué ver en Valladolid si viajas con el DéporAsí se vivieron los ascensos en casa de Arsenio IglesiasSold out de Bad Bunny y Zara
instagramlinkedin
Laporta responde a Florentino Pérez: “Una cortina de humo para tapar sus fracasos”

Laporta responde a Florentino Pérez: “Una cortina de humo para tapar sus fracasos”

Lucía Feijoo Viera

Laporta responde a Florentino Pérez: “Una cortina de humo para tapar sus fracasos”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Joan Laporta ha estallado contra el Florentino Pérez, por sus acusaciones contra el Barça a cuenta del caso Negreira. “Excusas”, dice el presidente electo del Barça. Las quejas del presidente del Real Madrid buscan tapar sus fracasos. Según Laporta, no hay caso en el tema Negreira. “Son falsedades y creo que lo hacen para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada. Usan al Barça para tapar sus fracasos. El club sigue estudiando esas manifestaciones para ser respondidas en el foro que corresponda”, ha asegurado. Y hurga en la herida: “Han invertido mucho y siguen sin ganar nada, mientras nosotros seguimos ganando. Llevamos dos ligas seguidas, dos Supercopas y una Copa del Rey”, sentenció.

TEMAS

Tracking Pixel Contents