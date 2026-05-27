Lucía Feijoo Viera

Florentino Pérez: "Ahora que hay candidato lo entendemos todo, son los mismos de la etapa más siniestra"

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez presentó este miércoles de manera oficial su propuesta para salir reelegido en las elecciones del 7 de junio, defendiendo que su etapa ha sido "democrática" y "transparente", además de uno de los "ciclos más importantes" de la historia de un club blanco que, con el otro candidato, Enrique Riquelme, volvería a su etapa "más siniestra". "Ahora que hay candidato lo entendemos todo, sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos, los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del Real Madrid, la de Ramón Calderón. Robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos y cuñados, después de aquello. No vienen a servir al Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", añadió, refiriéndose a la candidatura de Enrique Riquelme presentada también este miércoles.