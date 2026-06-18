Dani Olmo: "Contra Arabia hay que arriesgar" / SPORT TV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Dani Olmo: "Contra Arabia hay que arriesgar"

Dani Olmo ha llegado pletórico al Mundial del 2026. Ha disputado todos los partidos del 2026, ya sea con el FC Barcelona o con la selección, y Luis de la Fuente deberá tirar de él para contar con más opciones de variar la imagen ofrecida frente a Cabo Verde en Atlanta. SPORT tuvo la oportunidad de conversar en Chattanooga con el '10' de la Roja. Más información