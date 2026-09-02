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El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

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El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio

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Las Palmas de Gran Canaria
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El defensa grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria. La información ha sido adelantada por Atlántico Hoy, que detalla que el jugador aceptó la condena durante un juicio rápido celebrado en agosto.

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