Lucas Pérez dio la cara después de su expulsión contra el Teruel al ver una tarjeta roja. “Antes de nada pedir disculpas porque no he estado a la altura de los valores del deporte, del Deportivo y de mis compañeros. Reacciono así cuando el jugador viene sin balón a golpearme. He perjudicado al equipo. No estoy orgulloso de esto, aunque no valen las excusas de que el jugador del Teruel viene a golpearme”, reflexionó