Bebeto, aclamado en A Coruña por 400 escolares en un Ágora más blanquiazul que nunca: «Sempre ficarás no nosso coraçao»
"¡Bebeto! ¡Bebeto!". Cientos de niñas y niños coruñeses han coreado el nombre del astro brasileño en un encuentro en el que algunos chiquillos se han animado a hacer preguntas al ídolo deportivista. Al final del encuentro, un grupo de escolares ha subido al palco para desplegar junto a Bebeto una pancarta con el siguiente texto: "Sempre ficarás no nosso coraçao".