Así es un recorrido por el nuevo museo del Deportivo

El espacio integra la dimensión deportiva, histórica y cultural del club con su masa social y con la ciudad de A Coruña a través de un recorrido para los aficionados que discurre por tres salas. La primera parte del recorrido está dedicado a la historia deportiva y sus grandes gestas; una segunda sala trata el impacto social, cultural y gallego del club y, por último, una tercera sala recoge la evolución institucional y el legado emocional del deportivismo. Más información

