2-2 | Valbuena rescata un importante empate para el Dépor Abanca B

El Dépor Abanca sacó un buen empate ante el Olímpico de León (2-2) en un partido marcado en rojo desde hacía varias semanas. El cuadro de Brais Pombo ha logrado revertir el mal momento del curso que le ha hecho estar peleando por la salvación.

Este sábado el conjunto coruñés sacó un empate ante su perseguidor más directo, en un encuentro en el que Daniela Valbuena anotó los dos tantos del duelo. Primero, para adelantar a las visitante; después, para igualar la contienda una vez que las leonesas habían logrado ponerse por delante. Las blanquiazules ocupan la 11ª posición con 22 puntos.

El partido empezó bien para el equipo de Pombo. A los cinco minutos de juego, un error de la portera rival permitió a Valbuena cazar un balón suelto para adelantar a las blanquiazules. Sin embargo, la ventaja duró poco. En el minuto 20, Fariza clavó un golazo desde el centro del campo con un disparo que sorprendió a Antía Veiga, que estaba adelantada. Apenas tres minutos después, Sofía aprovechó un saque directo al área para ampliar la ventaja.

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Pasada la media hora de juego, Valbuena aprovechó una buena llegada del Dépor por banda derecha para anotar el 2-2, su segundo gol en su cuenta particular. La centrocampista fue la jugadora del partido en clave blanquiazul.

Así queda la clasificación

El partido completo entre el Dépor Abanca B y el Olímpico