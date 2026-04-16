Gustavo de la Paz

Fran Alonso se despide como entrenador del Dépor Abanca

Una vez conseguida la salvación, el Deportivo da un golpe de timón en el banquillo de su primer equipo femenino. Fran Alonso y el Dépor Abanca no seguirán juntos a partir del 1 de julio. El técnico madrileño tomó el relevo de Irene Ferreras en el otoño de 2024 y logró la salvación, tanto en el pasado ejercicio como en el presente. La tranquilidad en esta campaña llegó de manera holgada, aunque en parte fue por el poco nivel de los tres equipos que luchan por abajo, el Levante, el Alhama y el DUX. Más información. Más información