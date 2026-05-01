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Una afición entregada brinda un gran recibimiento al Dépor en la previa del partido frente al Leganés el día de la peñas

Una afición entregada brinda un gran recibimiento al Dépor en la previa del partido frente al Leganés el día de la peñas

Xane Silveira

Una afición entregada brinda un gran recibimiento al Dépor en la previa del partido frente al Leganés el día de la peñas

Xane Silveira

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Bufandas en alto y aliento blanquiazul para animar a los futbolistas a su llegada al estadio Abanca Riazor: así han recibido los deportivistas al equipo en el día de la gran fiesta del deportivismo.

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