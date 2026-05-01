Una afición entregada brinda un gran recibimiento al Dépor en la previa del partido frente al Leganés el día de la peñas
Bufandas en alto y aliento blanquiazul para animar a los futbolistas a su llegada al estadio Abanca Riazor: así han recibido los deportivistas al equipo en el día de la gran fiesta del deportivismo.
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