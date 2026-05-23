Xane Silveira

Así aclamó la afición al Deportivo tras su llegada al hotel de Valladolid

El Deportivo ya está en su hotel de concentración en Valladolid. El bus del equipo llegó en torno a las 19.30 horas, recibido por una treintena de aficionados. Un grupo mayor, hasta sumar el centenar, apareció en el hotel cuando los jugadores ya habían subido a sus habitaciones. Con cánticos de "que salgan los jugadores", "que sí, joder, que vamos a ascender" o uno de los clásicos de la grada de Riazor, el "Dale Dépor", los aficionados aguardaron a que la plantilla bajara a la calle.

Sus cánticos previos habían surtido efecto, en especial el de "que salgan los jugadores". Futbolistas como Ximo, Alti, Ferllo, Parreño y José Ángel, además de miembros del cuerpo técnico, salieron a las ventanas de sus habitaciones antes de bajar a la calle en respuesta a la afición.