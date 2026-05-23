Casteleiro

Así despidió la afición al Deportivo en Abegondo

Un millar de aficionados abarrotó las inmediaciones de la ciudad deportiva de Abegondo este sábado para despedir el autobús del equipo, antes de poner rumbo a la capital castellano-leonesa. Guiados por la convocatoria de este viernes, transformaron el aparcamiento anexo a las instalaciones del conjunto blanquiazul en un mar de bufandas, banderas y bengalas que se extendió, casi como un pasillo, para guiar al autobús, fuertemente custiodiado por el dispositivo de seguridad. Mayores, pequeños e incluso mascotas, todos dispuestos a aplaudir y animar a 28 horas y casi 400 kilómetros de distancia del José Zorrilla.