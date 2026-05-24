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La afición del Deportivo llega a Valladolid: Parquesol, epicentro de la fiesta blanquiazul

La afición del Deportivo llega a Valladolid: Parquesol, epicentro de la fiesta blanquiazul

Xane Silveira

La afición del Deportivo llega a Valladolid: Parquesol, epicentro de la fiesta blanquiazul

Xane Silveira

Valladolid (enviado especial)
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La afición del Deportivo comienza a concentrarse en la plaza del barrio pucelano de Parquesol, donde permanecerá bajo vigilancia policial hasta su salida al estadio José Zorrilla. A ella han llegado los buses con seguidores blanquiazules procedentes de A Coruña, de donde partieron a las seis de la mañana, tras un viaje de casi seis horas. A esta plaza de Marcos Fernández también se están desplazando desde primera hora los aficionados del Deportivo que han pasado la noche en el centro de la ciudad.

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