Casteleiro

Recibimiento institucional y de aficionados en María Pita al Deportivo para celebrar el ascenso a Primera División

El Deportivo regresó a María Pita para celebrar el ascenso a Primera División. Antes de salir a los balcones del Concello, la plantilla, con Juan Carlos Escotet a la cabeza, fueron recibidos por Inés Rey en el salón de plenos. El máximo mandatario blanquiazul apeló a la unión entre ambas instituciones como eje de crecimiento a futuro: "Este ascenso no ha sido casualidad, ha sido trabajo, perseverancia y unidad. Unidad entre club, ciudad y afición".