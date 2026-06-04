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Fernando Soriano: "Mario tiene tres años más de contrato. ¿Renovar? No es prioritario"
"No es prioritario. Tiene tres años de contrato, no sé qué va a pasar, se habla con muchos, se habla con todos, diría. Por situaciones que creemos que podemos revisar. No es urgente, pero por supuesto es un jugador del que qué voy a decir. Primero su disponibilidad física y luego, por supuesto, la disponibilidad al juego que ha tenido, la importancia que ha tenido, la capacidad de goles que ha asumido; también ese rol, jugando en varias posiciones. Es un jugador muy importante para nosotros". Lee la entrevista completa.