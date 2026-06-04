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Fernando Soriano: "El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido"
"El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido. Nosotros estamos en una negociación, se le ha planteado una propuesta. Te diría que la más importante hasta el día de hoy a su edad. Estamos esperando que haya alguna contrapropuesta, que nos dijeron que nos iban a efectuar. Estamos en ese momento. Decían que si el Madrid y tal. No tenemos ninguna noticia de eso, estamos esperando a ver si se puede". Lee la entrevista completa.
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