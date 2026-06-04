Secciones

Es noticia
Entrevista a Fernando SorianoMás gasolina que diéselFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoCerceda nota el tirón de la Vía VerdePromoción Xardíns de RabadeiraPopular terraza en Oleiros
instagramlinkedin
Fernando Soriano: "El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido"

Fernando Soriano: "El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido"

RAC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fernando Soriano: "El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido"

RAC

RRSS WhatsAppCopiar URL

"El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido. Nosotros estamos en una negociación, se le ha planteado una propuesta. Te diría que la más importante hasta el día de hoy a su edad. Estamos esperando que haya alguna contrapropuesta, que nos dijeron que nos iban a efectuar. Estamos en ese momento. Decían que si el Madrid y tal. No tenemos ninguna noticia de eso, estamos esperando a ver si se puede". Lee la entrevista completa.

TEMAS

Tracking Pixel Contents