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Fernando Soriano: "Estoy tranquilo con Yeremay, creo que va a estar el año que viene aquí. Su cláusula no es asumible para nadie"

"Yo siempre he estado tranquilo. Incluso en una conversación que hemos tenido al final, Yere es el que más tranquilo tiene que estar. Él está en el club de su vida, en el club que él ha querido estar, ha conseguido algo increíble, ha subido a Segunda y a Primera división. Y tenemos que tener claro que si está, por supuesto queremos que esté, y si no estuviera, pues será porque es algo bueno para él y es algo bueno para el Dépor. Yere, en ese sentido, tiene que estar tranquilo. Lo que le digo a Yere es que si viene, si pasara algo es porque es algo bueno. Me pueden decir, "¿pero hay algo mejor que el Deportivo?" Hay cosas que nosotros no podemos..., que no son tangibles, que no podemos medir. Tranquilo he estado el año pasado y tranquilo estoy este, sabiendo que sé que si sucede una situación de este tipo, es porque Yeremay la ve y porque el Dépor también la ve. Si no, estoy convencido de que la cláusula es inasumible; no es asumible para nadie, pero sabiendo que lo que suceda va a ser algo que contente, sobre todo al jugador y con la que el Deportivo esté de acuerdo. Si me preguntan, yo creo que Yeremay va a estar el año que viene aquí, a partir de ahí el verano es muy largo". Lee la entrevista completa.