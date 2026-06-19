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Dos gabarras del Deportivo surcan la ría de Bilbao con más de 100 deportivistas a bordo: "Se nos fue de las manos"

Sobre la ría de Bilbao, a las 20.30, zarparon dos gabarras para celebrar un ascenso. No de rojiblanco, el color del Athletic, quien tradicionalmente celebra sus éxitos lanzándose a las aguas de Nervión, sino que ambas embarcaciones se tiñeron de blanquiazul. Más de un centenar de aficionados del Deportivo, la mayoría residentes en el País Vasco, se citaron esta tarde para emular al equipo bilbaíno. Una iniciativa impulsada por La Kuadrilla, una peña de Bilbao localizada en el Bar El Gordo, formada por casi 50 aficionados al Dépor que quisieron vivir su particular subida hasta Getxo.