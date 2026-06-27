Carlos Pardellas

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Así funciona el punto de recogida de donaciones para Venezuela instalado este fin de semana en Riazor

Medicamentos, ropa, alimentos... El Deportivo habilita la zona de acceso a la grada de Pabellón para recoger donaciones de artículos clave y poner su granito de arena ante la situación que se está viviendo en el país tras los terremotos que ya dejan una cifra de fallecidos cercana al millar de muertos. Estará abierto este sábado hasta las 18.00 y el domingo de 10.00 a 15.00 horas.