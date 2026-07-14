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El mercado del Deportivo: Al menos tres fichajes y preferencia por jugadores veteranos

El mercado del Deportivo: Al menos tres fichajes y preferencia por jugadores veteranos

Gus de la Paz

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El mercado del Deportivo: Al menos tres fichajes y preferencia por jugadores veteranos

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El Deportivo ya ha completado cinco fichajes este mercado para reforzar su plantilla de cara a su regreso a Primera División. La incorporación del danés Jonathan Asp Jensen, confirmada este lunes, confirma la apuesta del club por futbolistas jóvenes, prometedores y con capacidad de revalorización. Todavía con mes y medio de ventana de traspasos por delante, la Dirección de Fútbol que encabeza Fernando Soriano contempla al menos tres entradas más para reforzar al equipo. Entre los perfiles da prioridad a jugadores experimentados, que equilibren la balanza. Por posiciones, queda por cubrir un puesto de lateral izquierdo, un delantero y se contempla el fichaje de un central más para la defensa. Más información

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