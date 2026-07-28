Gus de la Paz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Deportivo presenta a Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang aterrizó hace menos de dos semanas en Alvedro para, con 37 años, tomar el liderazgo de la delantera del Deportivo en su regreso a Primera División con un contrato para las próximas dos temporadas. Ya debutó el pasado sábado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un partido en el que evidenció las virtudes que le han acompañado durante toda su carrera entre los mejores clubes de Europa. Este martes, en su presentación oficial como nuevo jugador blanquiazul, reiteró su compromiso con el proyecto herculino. "Conozco al Dépor desde pequeño, cuando jugaba en Champions. Volver a verlo en Primera y poder ayudar a este equipo es importante para mí", explicó en sus primeras palabras como jugador blanquiazul. Más información