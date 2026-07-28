En directo | El Deportivo presenta a Aubameyang / RAC

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

En directo | El Deportivo presenta a Aubameyang

Sigue en directo a partir de las 13.00 horas la presentación en Abegondo del nuevo jugador del Deportivo, Pierre Aubameyang (Lavan, Francia, 1989), uno de los delanteros africanos más destacados de este siglo tras haber pasado por los mejores equipos de Inglaterra, España, Alemania e Italia. Llega al proyecto blanquiazul para poner experiencia y goles.