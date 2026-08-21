Declaraciones del concejal Gonzalo Castro pidiendo "respeto" para el deportivismo tras la presentación del Flores Rock
La campaña de abonados del Deportivo, ante todo por las condiciones de acceso a Marathón Inferior, ha generado contestación en parte de la grada y fue especialmente patente en el Deportivo-Elche, en el que se vio Riazor impregnado del color naranja de las camisetas reivindicativas de la acción de protesta auspiciada por la Federación de Peñas y por los colectivos de animación de Marathón Inferior. El conflicto no parece tener una solución en el horizonte y el concejal de comercio y turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, cree que deben producirse gestos por parte del club para que la brecha se vaya a acortando y apuesta también por una mejora en los canales de interlocución entre ambas partes: "Voy a hacer una reflexión como deportivista, no como concejal. Yo creo que hay que reflexionar profundamente por parte de la propiedad del Deportivo al respecto de lo que necesita la masa social. Respeto a todos aquellos que estuvieron a duras y a maduras. Creo que a la afición se merece un respeto, se merece un reconocimiento público por parte de la propiedad del club. Creo que sobran declaraciones altisonantes, sobran ejercicios, incluso a veces, de prepotencia y hay mucha falta de deportivismo. Creo que la afición se merece un respeto y creo que llegó el momento de que se tenga en cuenta la opinión de la afición del Deportivo", apuntó el representante municipal en una rueda de preguntas posterior a la presentación del Flores Rock. Lee más. Más información