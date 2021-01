Las familias con dificultades económica por culpa de la crisis de la COVID-19 podrán solicitar una moratoria que les libere durante un máximo de tres meses del pago de su hipoteca. Así lo ha confirmado la ministra de Economía "aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo" . Nadia Calviño se opuso en septiembre pasado, en contra del criterio de Unidas Podemos , socio de Gobierno, que pedía prorrogar esa medida y la prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables. Si no hubiera cambios con respecto a la anterior moratoria, podrían beneficiarse del aplazamiento las familias que destinen más del 35 por ciento de sus ingresos a pagar la hipoteca y los suministros, que hayan sufrido un golpe económico por la pandemia y cuya renta mensual no supere los 1.613 euros. Hasta que se suprimió en septiembre, unas 600.000 personas se beneficiaron de esta medida a la que podían acogerse quienes perdieron sus empleos durante la pandemia o vieron caer sus ingresos de forma significativa.