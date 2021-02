El paro sube siempre enero. Este no ha sido una excepción, pero es cierto que ha aumentado menos que otros años. Más de 76.000 personas han arrancado este 2021 apuntándose a la oficina de empleo. Con ellos, son ya prácticamente 4 millones de desempleados. Son cifras que no veíamos desde hace 5 años. Sí es cierto que el paro se ha comportado algo mejor pero también es verdad que ha aumentado en 35.000 las personas en ERTE. A estas alturas, hay casi 740.000, un tercio pertenece a la hostelería. La protección de los ERTE no ha impedido que en enero se destruyan casi 219.000 empleos. Con este retroceso el total de afiliados a la Seguridad Social vuelve a situarse por debajo de los 19 millones.