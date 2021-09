La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido hoy en que el Gobierno derogará la reforma laboral y ha asegurado en que el SMI no se hubiera subido si Unidas Podemos no estuviera en el Gobierno. "Ha costado mucho. No todos pensamos igual en el Gobierno. Hemos salido de esta crisis sin recortar derechos...Hemos mandado el mensaje de que no vamos a salir de esta crisis bajando los salarios, por eso hemos trabajado tanto para subir el SMI. Seguramente no se hubiera hecho si no estuviéramos en el Gobierno", ha dicho. Asimismo, ha apostado por subir los impuestos a las rentas más altas. Díaz ha realizado estas declaraciones durante su intervención en los actos de conmemoración del primer centenario del PCE celebrados en Rivas Vaciamadrid.