180 euros el megavatio hora. Es el máximo, el tope, que propone el Gobierno para el precio de la electricidad. De momento cuentan con Portugal para presentar esa propuesta conjunta ante Europa. Trabajan por sumar más países, en eso está Pedro Sánchez con su gira europea que tiene como próximos destinos Italia y Grecia. "Creo que es importante que la UE actúe de manera urgente y no posponga la decisión", advierte el presidente del Gobierno. Sánchez ambiciona una respuesta común de la Unión Europea aunque a priori hay países como la Alemania de Olaf Sholz reticentes a poner esos límites y a sacar el gas de la ecuación. Pero la prioridad del Gobierno es esa y no solo recurrir a bajadas de impuestos. "¿Con qué pagamos las necesidades que ahora vamos a tener?", advierte la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por su parte, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, dice que han subido tanto los precios que hay margen para bajar los impuestos y no perder recaudación.